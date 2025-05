Ostia le case popolari crollano a pezzi | balconi sventrati e cornicioni in strada

Ostia, un drammatico monito sulla fragilità del patrimonio immobiliare pubblico. Le case popolari, simbolo di speranza per molti, crollano a pezzi, con balconi sventrati e cornicioni che piovono in strada. Questo triste episodio non è solo un problema locale: riflette un trend nazionale di degrado e abbandono che richiede urgente attenzione. La sicurezza dei cittadini deve diventare una priorità, non un'opzione. Riconquistiamo il diritto a vivere in spazi dignitosi!

Paura a Ostia dove grossi frammenti di cornicione si sono staccati dal primo e dal secondo piano delle case popolari in via Vasco de Gama, precipitando al suolo, all'altezza del civico 140. Un pezzo di un cornicione si è staccato ed è precipitato sulle impalcature di protezione fatte apporre. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia, le case popolari crollano a pezzi: balconi sventrati e cornicioni in strada

