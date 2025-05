Ostia antica stazione inaccessibile ai disabili | la denuncia di Ecoitaliasolidale

Ostia Antica, un tesoro archeologico inaccessibile: il grido d'allerta di Ecoitaliasolidale mette in luce una realtà drammatica. Nonostante le promesse di accessibilità, le barriere architettoniche continuano a ostacolare la visita per le persone con disabilità. Questo caso non è isolato, ma rappresenta un trend preoccupante in tutta Italia, dove spesso i diritti di tutti non sono rispettati. È tempo di agire: l'accesso alla cultura deve essere un diritto di tutti!

30 maggio 2025- Nonostante gli annunci e le promesse, l’accessibilità alla stazione Metromare e al sito archeologico di Ostia Antica resta un miraggio per le persone con disabilità. A denunciarlo nuovamente è Ecoitaliasolidale, che questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo al cantiere per l’installazione dei due ascensori sul ponte pedonale. Risultato: oggi cantiere completamente fermo, nessun operatore presente. Secondo quanto appreso dall’associazione ambientalista, i lavori non saranno conclusi prima dell’autunno 2025, lasciando così Ostia Antica inaccessibile per tutta l’estate e, con ogni probabilità, anche per la conclusione dell’Anno Giubilare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Al parco archeologico di Ostia Antica il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo

Il 13 maggio 2025, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha accolto con entusiasmo il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo.

