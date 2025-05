Osteoporosi | 2 trattamenti su 28 milioni medici in prima linea e Non romperle!

In Italia, la battaglia contro l'osteoporosi si gioca ogni giorno, ma i numeri sono allarmanti: solo 2 donne su 2,8 milioni riceveranno la terapia adeguata. In un contesto dove la salute delle ossa è essenziale, i medici di medicina generale diventano protagonisti fondamentali. È tempo di colmare questo gap: non possiamo permettere che il silenzio di una diagnosi inadeguata continui a compromettere il benessere delle nostre vite. La prevenzione è la chiave!

In Italia esiste un notevole gap terapeutico nell’ambito dell’osteoporosi: su 2,8 milioni di donne aventi diritto al trattamento, solamente 2 ricevono effettivamente la terapia necessaria. La prevenzione, l’identificazione e la cura di questa patologia dipendono in maniera determinante dai medici di medicina generale, che devono osservare da vicino aspetti quali stile di vita, alimentazione e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Osteoporosi: 2 trattamenti su 2,8 milioni, medici in prima linea e “Non romperle!”

Osteoporosi in Italia 2021: 4 milioni di casi, 10 mld euro e il parere di Maurizio Rossini a Milano

L’osteoporosi in Italia è un fenomeno che colpisce ben 4 milioni di persone, con l'80% di casi tra le donne.

Cerca Video su questo argomento: Osteoporosi 2 Trattamenti 28 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Osteoporosi, Silveri (Fedios): “Su 2,8 mln di donne 2 mln non sono trattate”; Osteoporosi: 2 trattamenti su 2,8 milioni, medici in prima linea e Non romperle!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Osteoporosi, Silveri (Fedios): "Su 2,8 mln di donne 2 mln non sono trattate"

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - "In Italia abbiamo un 'gap terapeutico' nell’osteoporosi: dei 2,8 milioni di donne che avrebbero diritto al farmaco, 2 non vengono trattate. Il ruolo del medico di medicina generale è ce ...

Osteoporosi: quali sono i sintomi, i trattamenti e prevenzione

Da salutarmente.it: Alcuni bambini e adolescenti sviluppano una rara forma di osteoporosi giovanile idiopatica. Le cause sono sconosciute, e nella la maggior parte dei casi, i bambini guariscono senza trattamento. Come ...

Osteoporosi: diagnosi e trattamento adeguati solo in 2 casi su 10

Secondo sanita24.ilsole24ore.com: Sono 4,5 milioni le persone affette da osteoporosi, per i due terzi donne ... avviene a seguito di una frattura del femore". "E solo 2 pazienti su 10 - aggiunge - ricevono una terapia appropriata ...