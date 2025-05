Ostacolava le ambulanze rischiando incidenti | 43enne fermato dai carabinieri

Un gesto irresponsabile che mette a rischio vite umane: un 43enne di Pordenone è stato arrestato per aver ostacolato il passaggio delle ambulanze, creando situazioni potenzialmente mortali. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove la sicurezza stradale è spesso compromessa da comportamenti imprudenti. La comunità deve unirsi per proteggere chi opera per il bene comune, perché ogni secondo conta quando si tratta di salvare una vita.

Dava fastidio alle ambulanze, rischiando incidenti stradali e mettendo in pericolo l'incolumità di molte persone. È stato fermato dai carabinieri un 43enne di Pordenone, con numerosi precedenti di polizia, che a bordo della propria autovettura Lancia Delta di colore nero, in almeno 9 occasioni

