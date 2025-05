Ostacolava le ambulanze rischiando incidenti | 43enne fermato dai carabinieri

Un 43enne di Pordenone è stato fermato dai carabinieri per aver ostacolato le ambulanze, creando situazioni di grave pericolo. La sua condotta, che ha messo a rischio vite umane in ben 9 occasioni, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull'importanza del rispetto delle regole. In un'epoca in cui la salute pubblica è più che mai al centro del dibattito, questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale garantire l'incolumità di chi salva vite.

Dava fastidio alle ambulanze, rischiando incidenti stradali e mettendo in pericolo l'incolumità di molte persone. È stato fermato dai carabinieri un 43enne di Pordenone, con numerosi precedenti di polizia, che a bordo della propria autovettura Lancia Delta di colore nero, in almeno 9 occasioni

Un gesto irresponsabile che mette a rischio vite umane: un 43enne di Pordenone è stato arrestato per aver ostacolato il passaggio delle ambulanze, creando situazioni potenzialmente mortali.

