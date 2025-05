Ortona capofila nel Cammino di Margherita | un viaggio tra storia territori e memoria collettiva

Ortona si erge come capofila nel Cammino di Margherita, un ambizioso progetto che celebra la bellezza dei nostri territori e la ricchezza della memoria collettiva. L’associazione La storia in cammino aps ets guida questa iniziativa nazionale, invitando tutti a riscoprire il patrimonio culturale italiano. Un viaggio che non è solo fisico, ma anche emozionale: quali storie ci attendono lungo il cammino? Un'opportunità imperdibile per esplorare l'Italia con occhi nuovi!

L'associazione La storia in cammino aps ets di Ortona è tra i promotori principali del progetto nazionale MMXXV – Il cammino di Margherita, un'iniziativa che mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, culturale e spirituale dei territori italiani attraverso un grande itinerario.

