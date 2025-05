Oroscopo Paolo Fox | previsioni weekend 31 maggio e 1 giugno 2025

Preparati a un weekend esplosivo! Con la Luna che entra in Leone, il 31 maggio e 1° giugno 2025 promettono emozioni e novità per tutti i segni. Paolo Fox svela previsioni che parlano di amore e salute, regalando spunti preziosi per ricaricare le energie. In un periodo di cambiamenti globali, ascoltare le stelle potrebbe essere la chiave per affrontare al meglio queste sfide. Scopri cosa riservano le costellazioni per te!

La Luna entra in Leone, garantendo 48 ore ruggenti e di novità. Passo dopo passo, questo weekend chiude il sipario ad una strana settimana. Consultando le stelle, Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 31 maggio e 1° giugno maggio 2025, concentrandosi su amore e salute. Approfondiamo. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio - 1 giugno maggio 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: attenzione al tuo atteggiamento, perché potrebbe causare tensioni in famiglia. Lavoro: si segnalano polemiche sul lavoro. Paolo Fox invita a cercare di ottenere ciò che desideri entro i primi di giugno. Toro - Amore: aria agitata.

Il 14 maggio segna il 134º giorno dell'anno, con 232 giorni ancora da vivere. In questo giorno si celebra San Mattia, apostolo, mentre il proverbio invita a riflettere: "Maggio, vai adagio".

