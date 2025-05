Orfani di femminicidio oltre 3500 bambini a cui è stata uccisa la mamma in 5 anni Ma i numeri potrebbero essere più alti

Negli ultimi cinque anni, oltre 3.500 bambini hanno perso la mamma a causa di un femminicidio. Un dato allarmante che mette in luce una tragedia silenziosa e spesso trascurata. Questi piccoli orfani non solo affrontano il dolore della perdita, ma anche la sfida di crescere in un contesto di vulnerabilità e fragilità. È un richiamo a riflettere su come possiamo proteggere le nuove generazioni da una violenza che deve finire.

Orfani di femminicidio, in Italia duemila 'vittime invisibili': uno su tre è stato testimone diretto, spesso sono bambini

In Italia, gli orfani di femminicidio rappresentano una tragica realtà: duemila vittime invisibili. Questi bambini, definiti “orfani speciali”, spesso diventano testimoni diretti di atti di violenza, perdendo non solo la madre, ma anche il padre, responsabile del crimine.

