Ordine | Allegri torna al Milan per smentire Giuntoli e dimostrare di non essere finito

Max Allegri torna al Milan, una mossa che riaccende i riflettori su un club in cerca di rinascita. In un calcio dove la stabilità è merce rara, il suo ritorno potrebbe rappresentare una sfida stimolante per dimostrare a tutti che non è finito. La sua esperienza e il “savoir-faire” potrebbero essere la chiave per risollevare le sorti di un Milan che sogna di tornare ai vertici. Sarà la volta buona?

Il giornalista Franco Ordine ha parlato del ritorno di Allegri al Milan suggerendo quali siano state le motivazioni.

Ordine: “Milan, Allegri è il Figaro delle panchina di Serie A. Vi spiego …”

Nel suo recente editoriale, il giornalista Franco Ordine analizza il ruolo di Massimiliano Allegri come "figaro delle panchine di Serie A".

Allegri torna al Milan: Massimiliano ritrova il Diavolo

Si legge su msn.com: I tifosi milanisti ritrovano entusiasmo e ironia. Dopo anni di successi alla Juventus, il tecnico livornese ha l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua storia rossonera. L’umore è alto, la ...

Massimiliano Allegri torna al Milan

Secondo ilpost.it: Dopo diversi giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità che dalla prossima stagione Massimiliano Allegri sarà di nuovo l’allenatore del Milan, 11 anni dopo l’ultima volta. Il Milan ha appena co ...

Allegri torna al Milan, i retroscena: Tare decisivo, l'ha convinto in 48 ore

Riporta msn.com: Dopo undici anni il tecnico livornese di nuovo a Milanello: dovrà ricostruire i rossoneri, sarà al centro del progetto ed avrà pieni poteri ...