Ordine | Allegri ha fatto bene a non andare al Napoli Ecco perchè

Allegri ha scelto di non accettare l'offerta del Napoli, e il suo rifiuto potrebbe rivelarsi una mossa strategica. In un momento in cui la Serie A è caratterizzata da una competizione serrata e allenatori che cercano di costruire squadre vincenti, il tecnico livornese punta a riprendere le redini del Milan. Sarà in grado di riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano? Non perdere i prossimi sviluppi!

Intervistato dai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', il giornalista Franco Ordine ha parlato del ritorno di Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine: “Allegri ha fatto bene a non andare al Napoli. Ecco perchè”

Ordine: “Milan, Allegri è il Figaro delle panchina di Serie A. Vi spiego …”

Nel suo recente editoriale, il giornalista Franco Ordine analizza il ruolo di Massimiliano Allegri come "figaro delle panchine di Serie A".

Allegri Milan, Ordine sicuro: «Ha fatto bene a non accettare quella squadra. E su Pioli…»

milannews24.com scrive: Allegri Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato l’arrivo del livornese in rossonero: le sue dichiarazioni Intervenuto a TMW Radio, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il ritor ...

Ordine: "Allegri ha fatto bene a non andare al Napoli. Il motivo è legato a Conte"

Lo riporta msn.com: Il valzer delle panchine in Serie A ha regalato tante sorprese con Antonio Conte che ha deciso di rimanere al Napoli e non andare così alla Juventus. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Ordi ...

L'OPINIONE - Ordine: "Allegri? Giusto non andare al Napoli, difficile fare meglio di Conte"

Scrive napolimagazine.com: Franco Ordine, giornalista, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio: Allegri al Milan e Conte dovrebbe rimanere a Napoli: "La Juve che farà ora? Conte ha fatto una valutazione relativa a quanto è succes ...