Orbán accusa Bruxelles di volere l’Ucraina nella UE per agevolare i piani di guerra contro la Russia

Viktor Orbán lancia un'accusa pesante a Bruxelles: l'accesso dell'Ucraina nell'UE sarebbe un piano per intensificare le tensioni con la Russia. Durante la Conferenza dei Conservatori a Budapest, il premier ungherese ha messo in guardia sui rischi di un'Europa sempre più coinvolta nel conflitto. Questo discorso si inserisce in un contesto europeo in cui il populismo sta riscuotendo un crescente consenso. Un messaggio potente che invita alla riflessione: fino a che punto si spingerà la

Il primo ministro magiaro Viktor Orbán ha parlato alla Conferenza dei Conservatori tenutasi in questi giorni a Budapest. Il suo è stato quasi un discorso programmatico, nel quale si è espresso con forza sul tema dell'Ucraina e del suo rapporto pericoloso con l'Unione Europea. Trump, Fico e i patrioti europei. Orbán è stato salutato da un video di Trump, che lo ha definito "uomo forte" e gli ha promesso che si incontreranno presto. A sua volta il premier ungherese ha dato il benvenuto al suo omologo slovacco Robert Fico, descrivendolo come il più "tosto" dei patrioti, essendo sopravvissuto lo scorso anno ai colpi di pistola di un attentatore.