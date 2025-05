Ora Zelensky si gioca tutto | in trincea pure gli inabili Mosca scatena i droni ottici

La guerra in Ucraina si intensifica e il presidente Zelensky punta tutto sulle trincee, richiamando anche coloro che erano considerati inabili. Un segnale forte di disperazione e determinazione in un conflitto sempre più aspro. Nel frattempo, Mosca si avvale di droni avanzati per superare i sistemi di difesa ucraini. La tecnologia bellica si evolve rapidamente, cambiando le regole del gioco. Cosa significa tutto questo per il futuro della regione?

Esercito gialloblù a corto di uomini: richiamato chi era stato bollato come inadatto a combattere. La Russia sfrutta la fibra per eludere i sistemi di difesa del nemico.

