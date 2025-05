Ora è ufficiale Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 | ecco chi prende il suo posto

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio Cinque, segnando un cambio epocale nel palinsesto di Canale 5. Dopo due anni di innovazione, la giornalista lascia il posto a un nuovo conduttore, aprendo la strada a una possibile evoluzione del format. Questo avviene in un contesto televisivo sempre più dinamico, dove il pubblico cerca freschezza e nuove voci. Chi sarà in grado di conquistare gli spettatori? Restate sintonizzati!

La notizia era nell’aria da settimane, ma ora è arrivata la conferma: Myrta Merlino non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque. Dopo due stagioni in cui ha cercato di dare una nuova impronta al programma pomeridiano di Canale 5, la giornalista saluta il contenitore che per anni è stato sinonimo di Barbara D’Urso. A rivelarlo è Dagospia, con un retroscena firmato da Giuseppe Candela: il progetto editoriale più giornalistico, ispirato a La Vita in Diretta, non ha mai davvero convinto il pubblico di Canale 5. E ora si volta pagina. Ma quale sarà il futuro di Myrta e, soprattutto, chi erediterà il suo posto? Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: dove la vedremo a settembre?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ora è ufficiale, Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: ecco chi prende il suo posto

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Myrta Merlino Lascia Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

“Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5”: spunta il nome bomba del conduttore; Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 e passa al primetime: l’indiscrezione; Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 e passa al primetime | l’indiscrezione; Myrta Merlino difende il suo inviato!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Myrta Merlino lascia "Pomeriggio 5": il 6 giugno l'ultima puntata. Futuro su Rete 4? Ecco chi potrebbe sostituirla

Segnala msn.com: Si concluderà ufficialmente venerdì 6 giugno l’esperienza di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Dopo due stagioni ...

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 arriva la sua sostituta

Da ultimenotizieflash.com: Ultimi giorni per Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5 e non solo per questa edizione. Sembra proprio che la conduttrice lascerà il programma di Canale 5 per dedicarsi a una nuova avventura in prim ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 dopo due anni: l’indiscrezione di Dagospia

Come scrive fanpage.it: Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque dopo due anni. Mediaset cerca il sostituto anche tra i big di La7, ma tutti hanno risposto "no, grazie" ...