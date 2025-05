Opta rivela i top allenatori della Serie A | Conte Allegri e Inzaghi sul podio

La battaglia per il titolo nella Serie A si fa sempre più avvincente! Secondo l'analisi di Opta, Conte, Allegri e Inzaghi dominano la classifica degli allenatori con la media punti più alta. Ma cosa li rende così speciali? È il loro approccio strategico, la capacità di motivare i giocatori o il talento nel leggere le partite? Scopri come questi tecnici stanno plasmando il futuro del calcio italiano!

Un'analisi pubblicata da Opta ha stilato la classifica degli allenatori con la media punti più alta della Serie A: Allegri presente.

