Opposizioni unite alle elezioni? Idee a partire dall' idea di Renzi

Le elezioni si avvicinano e l’idea di Matteo Renzi di unire le opposizioni sta suscitando un acceso dibattito. Ma cosa ne pensano i giovani, cuore pulsante della società? Abbiamo raccolto le opinioni degli studenti universitari, che si stanno mobilitando per far sentire la loro voce. Un punto interessante emerge: l'unità potrebbe davvero essere la chiave per un cambiamento reale. Tu cosa ne pensi? Scrivi anche tu!

Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa ne pensano dell'idea, lanciata da Renzi, legata al prossimo vero referendum, non quello dell'otto giugno, ma quello delle prossime politiche. Renzi sostiene che le opposizioni, senza fronzoli, devono andare tutte insieme. Ha ragione? Gli universitari ci hanno scritto, scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ) L’idea di Matteo Renzi di un’alleanza anti-Meloni che comprenda anche Giuseppe Conte è l’ennesima conferma della crisi del pensiero strategico nella politica italiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Opposizioni unite alle elezioni? Idee a partire dall'idea di Renzi

Gaza divide le opposizioni: Pd, M5s e Avs a Roma il 7 giugno, Renzi e Calenda il 6 a Milano

Il conflitto a Gaza sta creando fratture nelle opposizioni politiche italiane, con PD, M5S, Avs e +Europa che si mobilitano per una manifestazione a Roma il 7 giugno.

