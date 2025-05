Operatori aggrediti al SerD danneggiata una vetrata | stop alla distribuzione dei farmaci

Un episodio inquietante è accaduto al SerD 2 di Salerno, dove un utente ha aggredito verbalmente e fisicamente gli operatori, danneggiando la vetrata antisfondamento. Questo atto violento segna un preoccupante trend: l'aumento delle aggressioni nei servizi sanitari. La conseguenza? Stop alla distribuzione dei farmaci, mettendo in evidenza la vulnerabilità di chi lavora per il benessere della comunità. È fondamentale riflettere su come proteggere questi professionisti dedicati.

Aggressione nella sede del Servizio per le dipendenze (SerD) 2 di Salerno. Nei giorni scorsi un utente, al momento dell'apertura al pubblico del servizio, ha aggredito verbalmente gli operatori e con una serie di pugni ha colpito il vetro antisfondamento della seconda postazione adibita alla.

