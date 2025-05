Operaio precipita dal capannone per oltre 5 metri | è in prognosi riservata

Un grave incidente sul lavoro scuote la comunità di Milzano: un operaio è precipitato da oltre 5 metri mentre stava svolgendo le sue mansioni sul tetto di un capannone. Le sue condizioni sono critiche, portando a riflettere sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. In un momento in cui si discute sempre più di normative e prevenzione, questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione per garantire la protezione degli operai.

Sono gravi le condizioni dell'operaio precipitato da oltre 5 metri di altezza mentre stava lavorando sul tetto del capannone dell'azienda RM Autoricambi di Milzano. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima delle 14 di giovedì: l'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno subito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Operaio precipita dal capannone per oltre 5 metri: è in prognosi riservata

