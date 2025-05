Operaio muore per malore in cantiere | tragedia durante la pausa pranzo

Una tragedia ha scosso la comunità di Casentino: Hasan Senja, 65 anni, è morto improvvisamente in cantiere durante la pausa pranzo. Un evento che riporta in luce la sicurezza sul lavoro, un tema caldo e spesso trascurato, soprattutto nei settori più a rischio. Le indagini sono in corso, ma questo drammatico episodio ci invita a riflettere sull'importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti. La vita dei lavoratori merita la massima attenzione.

L'Aquila - Hasan Senja, 65 anni, decede improvvisamente in un cantiere a Casentino; indagini in corso per accertare le cause del decesso Una tragedia ha colpito la comunità di Casentino, frazione di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), dove un operaio di 65 anni, Hasan Senja, è deceduto a seguito di un malore durante la pausa pranzo in un cantiere edile. Senja, di origine albanese ma residente da anni in Italia, lavorava per una ditta di famiglia impegnata in lavori in via Capo La Terra. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è sentito male intorno alle 13:00; i colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma all'arrivo del 118, l'operaio era già privo di vita.