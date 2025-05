Open House Torino 2025 | oltre 150 luoghi segreti si rivelano alla città

Scopri Torino come mai prima d’ora! Il 7 e 8 giugno 2025, Open House torna a svelare oltre 150 luoghi segreti della città: case private, palazzi storici e giardini nascosti. Un'opportunità unica per esplorare l'architettura torinese in modo coinvolgente e gratuito. In un periodo in cui l’interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale è in crescita, non perdere l’occasione di vivere la tua città da nuove angolazioni!

Open House Torino torna ad aprire gratuitamente al pubblico più di 150 luoghi, tra case private, palazzi storici, architetture contemporanee, spazi di lavoro, studi professionali e giardini nascosti. L'appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 giugno. L'associazione Open House Torino presenta.

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma celebra la tredicesima edizione di Open House Roma, un evento gratuito che invita cittadini e turisti a esplorare oltre 200 edifici di prestigio, spaziando dal patrimonio storico alle architetture moderne e contemporanee.

