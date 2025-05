Onu | Gaza posto più affamato del mondo

Gaza, un luogo dove la speranza sembra svanire: l’ONU ha dichiarato che è il posto più affamato del mondo, con il 100% della popolazione a rischio di fame. Questa terribile realtà non è solo un problema locale, ma un campanello d'allarme per l'intera comunità internazionale, che deve affrontare le conseguenze di crisi umanitarie sempre più gravi. È tempo di agire e non restare indifferenti di fronte a questa emergenza.

14.20 L'Ufficio Onu per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) ha dichiarato che "Gaza è il posto più affamato del mondo". "E' l'unica area demarcata, un Paese o un territorio definito all'interno di un Paese, dove l'intera popolazione è a rischio di fame. Il 100% della popolazione è a rischio di fame", ha detto Jens Laerke,portavoce dell'ufficio Onu. Rimosso da Israele solo da 10 giorni il blocco degli aiuti umanitari, durato 11 settimane, ma distribuzione difficile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Onu: Gaza è il posto più affamato al mondo, tutta la popolazione a rischio

La crisi a Gaza raggiunge punti critici, con l'ONU che dichiara la Striscia il posto più affamato al mondo.

Onu, 'Gaza il posto più affamato al mondo, il 100% è a rischio'

Onu, 'Gaza posto più affamato al mondo, il 100% a rischio'

Onu: "Gaza è il posto più affamato del mondo"

