Onu | rubate forniture mediche a Gaza

In un contesto di crisi umanitaria sempre più grave, la denuncia dell'ONU sul saccheggio delle forniture mediche a Gaza getta un'ombra inquietante su un già fragile sistema sanitario. Questo episodio non è solo una tragedia locale, ma parte di un trend globale in cui l'accesso alle cure è minacciato da conflitti e instabilità. Un aspetto che colpisce è il furto di risorse destinate ai bambini malnutriti: un futuro rubato che ci interpella tutti.

21.28 Un "gruppo armato" ha saccheggiato grandi quantità di forniture mediche a Gaza. E' quanto denuncia l'Onu. "Un gruppo di individui armati ha fatto irruzione nei magazzini di un ospedale da campo a Deir el-Balah, saccheggiando grandi quantità di attrezzature mediche, forniture, medicinali e integratori alimentari destinati ai bambini malnutriti", dice il portavoce del segretario Onu, Guterres. Le forniture erano arrivate ieri a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gruppo armato saccheggia forniture mediche a Gaza, denuncia l'Onu

Un episodio allarmante si aggiunge a una crisi umanitaria già drammatica: un gruppo armato ha saccheggiato forniture mediche essenziali a Gaza.

