Onu Gisgiordania | insediamenti illegali

Il Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, lancia un appello forte e chiaro: basta insediamenti illegali in Cisgiordania. Questa richiesta non è solo una questione legale, ma un passo cruciale verso la pace nella regione. In un momento storico in cui il dialogo è più necessario che mai, la comunità internazionale guarda con attenzione a come Israele risponderà , poiché ogni decisione avrà ripercussioni significative sul futuro dei territori e sulla stabilità globale.

2.08 Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "ripetutamente chiesto a Israele di cessare ogni attività dei coloni nei Territori Occupati, in Cisgiordania,inclusa Gerusalemme Est". Lo ha riferito il portavoce Stephane Dujarric, sottolineando che "questi insediamenti sono illegali e sono un ostacolo alla pace e allo sviluppo e conomico e sociale". Le Nazioni Unite ribadiscono la necessità del rispetto del diritto internazionale e di una soluzione negoziata per il conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Gisgiordania Insediamenti Illegali Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele approva la costruzione di 22 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata; Israele annuncia 22 nuove colonie in Cisgiordania; Palestinesi assaltano magazzino alimentare dell'Onu. Netanyahu nega che a Gaza si muoia di fame - Netanyahu nega che i palestinesi stiano morendo di fame e dice che è “la menzogna del momento” (Video); Israele autorizza nuovi insediamenti ebraici nei territori occupati della Cisgiordania. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Israele costruirà altre 22 colonie nella Cisgiordania occupata

Segnala tpi.it: con l’obiettivo esplicito di “impedire la creazione di uno Stato palestinese”. L’approvazione del nuovo piano da parte del gabinetto politico di sicurezza del governo israeliano, su proposta congiunta ...

Israele occupa la Cisgiordania, approvata creazione di 22 nuove colonie illegali, anche in aree abbandonate nel 2005 e lungo il Giordano

Segnala informazione.it: Israele occupa la Cisgiordania. Il governo di Tel Aviv ha dato il via libera alla costruzione di 22 nuove colonie illegali in Cisgiordania, territorio che la comunità internazionale riconosce come ter ...

Israele costruirà 22 nuovi insediamenti illegali in Cisgiordania

Lo riporta msn.com: Il governo israeliano ha approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti nei territori occupati della Cisgiordania.