La crisi a Gaza raggiunge punti critici, con l'ONU che dichiara la Striscia il posto più affamato al mondo. Mentre le tensioni si intensificano e le offerte di pace vengono respinte, la popolazione civile è in grave pericolo. Questo scenario drammatico ci ricorda l'urgenza di trovare soluzioni durature e umanitarie. La storia dei conflitti ci insegna che solo il dialogo può spezzare questo ciclo di violenza.

Tel Aviv: dopo il no di Hamas alla proposta di accordo Usa è ora di entrare nella Striscia con tutte le nostre forze. Netanyahu aveva invece accettato il piano di Witkoff. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Onu: Gaza è il posto più affamato al mondo, tutta la popolazione a rischio

Gaza, il genocida Netanyahu: "Stiamo distruggendo sempre più case, i palestinesi non hanno un posto dove tornare e sono costretti ad emigrare"

Il conflitto a Gaza, sotto la guida di Netanyahu, sta assumendo proporzioni devastanti. Con la distruzione di case e la fuga forzata dei palestinesi, si profila un piano di ricollocamento dei 2,2 milioni di rifugiati tra Egitto e Arabia Saudita.

Onu, 'Gaza il posto più affamato al mondo, il 100% è a rischio'

Si legge su ansa.it: GINEVRA, 30 MAG - Un portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha dichiarato oggi che "Gaza è il posto più affamato del mondo", dove "il 100% della ...

Assalto ai forni, Gaza affamata e umiliata. Onu: «Crudeltà»

Lo riporta ilmanifesto.it: Palestina (Internazionale) Ayah ha fame. Non trova le parole per descrivere cosa significhi. «Non sono capace di dire che vuol dire essere affamati per così tanto tempo, vivere in luoghi sovraffollati ...

Onu: immagini Gazawi affamati strazianti

Lo riporta rainews.it: Le immagini delle migliaia di palestinesi affamati che si affollano su un centro per la distribuzione degli aiuti della nuova Fondazione umanitaria per Gaza sono "strazianti", ha affermato il portavoc ...