Onu emergenza umanitaria in Darfur

L'emergenza umanitaria in Darfur sta raggiungendo livelli critici, con oltre 60.000 persone che necessitano urgentemente di aiuti. Il conflitto interno in Sudan non fa che aggravare una situazione già drammatica, costringendo migliaia a fuggire da campi profughi e città . Questo scenario si inserisce in un trend globale di crisi umanitarie che richiedono attenzione immediata. È fondamentale non perdere di vista l'umanità dietro i numeri.

1.13 In Sudan il conflitto interno sta aggravando la situazione umanitaria che è già precaria. Lo ha detto il portavoce dell'Onu, presentando il bollettino quotidiano. Nel Nord Darfur il conflitto ha spinto 1400 persone a lasciare il campo profughi di Abu Shouk e la città di El Fasher. Nel sud Darfur sono 60 mila le persone che hanno bisogno urgente di assistenza. Molti hanno trovato rifugio negli edifici pubblici, mentre altri sono costretti a dormire all'aperto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

