onorificenze i nuovi cavalieri della repubblica dell irpinia

Questa mattina, il Salone degli Specchi di Avellino ha brillato di orgoglio e merito con la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Un momento che non celebra solo i nuovi cavalieri, ma anche il valore del contributo civico nella nostra società. In un'epoca in cui l'impegno individuale è più che mai fondamentale, queste onorificenze ci ricordano che ogni gesto conta. Scopri chi ha scritto una pagina importante della storia irpina!

Si è svolta questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per particolari meriti civili e professionali. Alla presenza delle autorità civili e militari, nonché dei familiari degli insigniti, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha consegnato le distinzioni onorifiche, esprimendo vivo apprezzamento per i percorsi di vita, l'impegno lavorativo e il senso civico dei cittadini insigniti.

Venerdì 30 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

