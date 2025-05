Onofrio Tomaselli pittore nella Sicilia verista | la mostra alla Gam

Scopri la Sicilia verista attraverso gli occhi di Onofrio Tomaselli! In occasione dei 120 anni de "I carusi", la GAM di Palermo celebra il genio di questo pittore, rivelando un mondo ricco di emozioni e tradizioni. La mostra non è solo un omaggio a Tomaselli, ma un'opportunità per esplorare il legame tra arte e identità culturale siciliana. Non perderti questo viaggio visivo che affonda le radici nella storia!

In occasione dei 120 anni dalla realizzazione de "I carusi", capolavoro del pittore Onofrio Tomaselli (Bagheria, 1866 – Palermo, 1956), il Comune di Palermo e la Gam, Galleria d’Arte Moderna Empedocle Restivo – che conserva alcuni suoi dipinti – dedicano una mostra al celebre artista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Onofrio Tomaselli pittore nella Sicilia verista": la mostra alla Gam

Cerca Video su questo argomento: Onofrio Tomaselli Pittore Sicilia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Onofrio Tomaselli pittore nella Sicilia verista; [Comune Palermo] Mostra Tomaselli GAM Palermo; Alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo Onofrio Tomaselli pittore nella Sicilia verista; I 120 anni de “I carusi”. Onofrio Tomaselli, pittore nella Sicilia verista, alla Gam di Palermo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Onofrio Tomaselli, un pittore nella Sicilia verista alla Gam

Lo riporta msn.com: In occasione dei 120 anni dalla realizzazione de I carusi, capolavoro del pittore Onofrio Tomaselli (Bagheria, 1866 - Palermo, 1956), il Comune di Palermo e la Gam, Galleria d'Arte Moderna Empedocle R ...

I 120 anni de “I carusi”. Onofrio Tomaselli, pittore nella Sicilia verista, alla Gam di Palermo

Da msn.com: In occasione dei 120 anni dalla realizzazione de I carusi, capolavoro del pittore Onofrio Tomaselli (Bagheria, 1866 – Palermo, 1956), il Comune di Palermo e la GAM, Galleria d’Arte Moderna Empedocle R ...

Il Verismo dimenticato di Onofrio Tomaselli, maestro di Guttuso e uomo di politica

Come scrive artslife.com: Maestro di Renato Guttuso e uomo di politica, Tomaselli di distinse per una capacità espressiva e uno spessore umano fuori dal comune. In fotografia, il volto del pittore siciliano Onofrio Tomaselli ...