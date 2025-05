Omicidio Stefani il maresciallo in aula | Quell' impronta non era della scarpa della vittima

Il processo per l'omicidio di Sofia Stefani si infiamma: oggi, in aula, il maresciallo ha svelato un dettaglio scioccante. L'impronta trovata sulla scena del crimine non appartiene alla vittima. Questo punto cruciale potrebbe cambiare le sorti del caso e gettare nuove ombre su un delitto che ha sconvolto l'opinione pubblica. In un'epoca in cui la giustizia è al centro di dibattiti sempre più accesi, seguiamo attentamente gli sviluppi di questa

Bologna, 30 maggio 2025 – Ripreso questa mattina il processo di primo grado a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Altra udienza del procedimento per l’ omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024. Per la morte della ragazza è sotto accusa Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’ omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. Con lei aveva infatti una relazione extraconiugale. Sofia Stefani fu uccisa da un colpo al volto sparato dalla pistola di servizio di Gualandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Stefani, il maresciallo in aula: "Quell'impronta non era della scarpa della vittima"

