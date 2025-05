Omicidio Sofia Stefani il medico legale | “Nessun segno di colluttazione non è stata colpita per errore”

L'omicidio di Sofia Stefani continua a scuotere l'opinione pubblica, rivelando dettagli inquietanti. Il medico legale ha affermato in aula che non ci sono segni di colluttazione, smontando la difesa dell'imputato, che sostiene si sia trattato di un errore. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sulla violenza di genere e la necessità di una giustizia efficace. La verità, ora più che mai, deve emergere.

Non ci sarebbero elementi che confermino una "colluttazione tra Sofia Stefani e Giampiero Gualandi". Lo ha spiegato in aula il medico legale che ha svolto l'autopsia sul corpo della 33enne uccisa il 16 maggio 2024. La difesa dell'imputato sostiene che il colpo partito dalla pistola sia stato esploso per errore. Ma per il medico legale l'ipotesi omicidiaria sarebbe "l'unica possibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio Sofia Stefani, il medico legale: “Nessun segno di colluttazione, non è stata colpita per errore”

