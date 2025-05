Omicidio Mollicone la Cassazione boccia l’assoluzione in Appello | Motivazioni contraddittorie e incomprensibili

La Corte di Cassazione ribalta l'assoluzione in appello per l'omicidio di Serena Mollicone, evidenziando motivazioni "incomprensibili". Questo caso, che ha scosso l'Italia, riaccende il dibattito sulla giustizia e sull'importanza della trasparenza nelle decisioni giudiziarie. La ricerca della verità non è solo un diritto, ma un dovere collettivo. Rimanere informati è fondamentale: ogni sentenza può influenzare il nostro senso di giustizia. Cosa ne

La sentenza di assoluzione in Appello per l'omicidio di Serena Mollicone presenta "passaggi motivazionali talmente contraddittori tra loro da risultare incomprensibili". A scriverlo è la Corte di Cassazione nelle motivazioni che hanno portato all'annullamento della sentenza e alla riapertura del.

Morte Mollicone, Cassazione:Appello-bis

La Cassazione riaccende la speranza di giustizia per Serena Mollicone, la giovane uccisa nel 2001 ad Arce.

