Omicidio Mollicone Cassazione durissima dopo l' assoluzione in Appello | Contraddittoria e incomprensibile

La recente decisione della Corte di Cassazione sul caso di Serena Mollicone segna un momento cruciale nella lotta per la giustizia. Le motivazioni della sentenza, che definiscono l'assoluzione in Appello come "incomprensibile", riflettono un crescente desiderio di verità in una società sempre più attenta a casi di giustizia negata. Un tema che interroga la nostra fiducia nel sistema giudiziario e invita a riflettere: quanto è importante la ricerca della verità ?

Le motivazioni della Corte di Cassazione sono un colpo durissimo per la sentenza di assoluzione emessa in Appello nel caso dell'omicidio di Serena Mollicone: "Passaggi motivazionali talmente contraddittori da risultare incomprensibili". È questo uno dei passaggi più netti contenuti nelle 42.

Morte Mollicone, Cassazione:Appello-bis

La Cassazione riaccende la speranza di giustizia per Serena Mollicone, la giovane uccisa nel 2001 ad Arce.

Serena Mollicone, la Cassazione: «Processo da rifare, l'assoluzione dei Mottola è contraddittoria»

