Omicidio Martina Carbonaro l’avvocato di Alessio Tucci | Lui è molto provato

La tragica vicenda di Martina Carbonaro riaccende il dibattito sulla sicurezza e le dinamiche della violenza giovanile, un tema sempre più attuale nelle nostre città. Le parole del legale di Alessio Tucci rivelano non solo la gravità del crimine, ma anche il profondo impatto emotivo che questo evento ha sulle persone coinvolte. Un’indagine che scava nel cuore della società, invitandoci a riflettere su come prevenire simili tragedie.

"Nell'interrogatorio di oggi Alessio Tucci ha reso dichiarazioni ampiamente confessorie e ha specificato alcune circostanze soprattutto in merito alle modalità di aggressione subita dalla povera Martina. Lui è molto provato, non riesce a dormire, mi ha rappresentato grosse difficoltà, ma in questo momento si trova in una zona protetta del carcere, è abbastanza controllato". Queste le parole di Mario Mangazzo, avvocato di Alessio Tucci, killer di Martina Carbonaro, intervistato al termine dell'interrogatorio di Tucci davanti al Gip.