Omicidio Martina Carbonaro Alessio Tucci | ‘Martina ha rifiutato un abbraccio e l’ho colpita’

Un gesto tragico che segna un nuovo capitolo nella crescente violenza contro le donne. Alessio Tucci, 19enne di Afragola, ha ucciso Martina Carbonaro dopo un rifiuto: un episodio che riporta alla luce l’urgenza di affrontare il tema della violenza di genere. La misura cautelare in carcere è solo una risposta temporanea a una questione ben più profonda. È ora di rompere il silenzio e parlare di rispetto e ascolto.

Convalidata la misura cautelare in carcere per il 19enne di Afragola. “Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era girata di spalle. L’ho colpita con una pietra”. Così Alessio Tucci ha spiegato al Gip di Napoli Nord il gesto che ha messo fine alla vita dell’ex fidanzata, Martina Carbonaro in un casolare abbandonato vicino allo stadio comunale. Il 19enne è reo confesso dell’omicidio della 14enne, uccisa la sera del 26 maggio ad Afragola. Secondo la sua versione, lo scatto d’ira lo ha portato a colpirla tre volte, fino a farle perdere conoscenza. Due Dopo aver constatato che non respirava più, ha coperto il corpo con alcuni stracci trovati sul posto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci: ‘Martina ha rifiutato un abbraccio e l’ho colpita’

Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

Un tragico omicidio scuote Afragola, dove Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata 14enne, Martina Carbonaro.

