A distanza di 30 anni, l'ombra del mistero sulla morte di Manuela Murgia si fa più densa. L'ex fidanzato, ora indagato per omicidio volontario, riaccende i riflettori su un caso che ha scosso Cagliari e il paese intero. Questo sviluppo non solo potrebbe portare a una verità mai raccontata, ma riflette anche un trend più ampio: l'importanza di riaprire vecchi casi irrisolti alla luce delle nuove tecnologie e metodologie investigative. La giust

C'è una svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni fa. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è di omicidio volontario. Allora il decesso era stato archiviato dalla Procura come suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto a quella tesi e si sono sempre battuti per ulteriori indagini fino alla riapertura, recente, del caso. L'avviso di garanzia è stato notificato questo pomeriggio dalla Polizia al 54enne, difeso dall'avvocato Marco Fausto Piras. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Manuela Murgia: indagato l'ex fidanzato dopo 30 anni

Clamorosa svolta nell'omicidio di Manuela Murgia dopo 30 anni: indagato il fidanzato di allora. Ecco perché

Si legge su tg.la7.it: A quasi trent’anni dalla tragica morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita nel febbraio del 1995 nell’area archeologica di Tuvixeddu, a Cagliari, si apre un nuovo e inatteso capitolo gi ...

Manuela Murgia, la sedicenne uccisa a Cagliari 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato

Lo riporta ilmessaggero.it: C'è una svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni ...

Morte di Manuela Murgia, indagato l'ex fidanzato

Scrive rainews.it: L'ipotesi di reato è omicidio volontario aggravato. La sedicenne fu ritrovata senza vita nel febbraio del 1995 nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari. Il caso è stato riaperto da una nuova perizia medico ...