Catania è in lutto per l'omicidio di Santo Re, un giovane la cui vita è stata spezzata da un atto di violenza che segna profondamente la comunità. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare il tema della sicurezza e della giustizia, soprattutto in un momento in cui la società cerca di risollevarsi da anni di tensioni. Il sindaco ha promesso impegno e determinazione: "Non ci rassegneremo". Un invito a non abbassare la guardia.

In merito al tragico omicidio del trentenne Santo Re, avvenuto nella zona di Ognina per mano di un individuo di nazionalità straniera, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di aggressione – anche nei confronti di agenti della polizia locale – e più volte arrestato, il sindaco di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Omicidio di Santo Re, Trantino: "Catania piegata dal dolore, ma non ci rassegneremo"

