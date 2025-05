Omicidio di Niviano 15 anni al giovane che accoltellò il coinquilino

La condanna a 15 anni di reclusione per Emanuele Carella, colpevole dell'omicidio del suo coinquilino Paolo Troccola, riaccende il dibattito sulla violenza tra giovani e colleghi. Un tragico episodio che sottolinea come tensioni quotidiane possano degenerare in atti estremi. In un’epoca in cui la salute mentale e le relazioni interpersonali sono al centro dell'attenzione, questo fatto ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale promuovere il dialogo e la compr

Emanuele Carella, foggiano di 22 anni, è stato condannato a 15 anni di reclusione per l'omicidio di Paolo Troccola, collega di lavoro 57enne (anche lui foggiano), ucciso il 9 novembre del 2023 in un'abitazione di Niviano, dove entrambi - dipendenti di una ditta di lavori stradali - vivevano. La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Omicidio di Niviano, 15 anni al giovane che accoltellò il coinquilino

