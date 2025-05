Omicidio Chiara Poggi Garlasco | Pg di Milano chiede revoca semilibertà per Stasi

L'omicidio di Chiara Poggi continua a scuotere l'opinione pubblica e il sistema giuridico italiano. La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà per Alberto Stasi, un passo che riaccende il dibattito sulla giustizia e le sue maglie sottili. In un'epoca in cui la sicurezza e i diritti dei cittadini sono al centro delle discussioni, questo caso rappresenta un importante banco di prova per il nostro sistema legale. Riuscirà la giustizia a

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione, circa un mese fa, ma lo si apprende solo oggi, 30 maggio 2025, per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Pg di Milano chiede revoca semilibertà per Stasi

Delitto Garlasco, Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Il caso di Alberto Stasi torna a far discutere, riaccendendo i riflettori su un delitto che ha segnato la cronaca italiana.

Omicidio di Garlasco: la procura contesta la semilibertà di Stasi dopo intervista a Le Iene

Si legge su tg.la7.it: La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui l'11 aprile il tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, ...

Delitto Garlasco, spunta un nuovo testimone: «Ho sentito un litigio tra Chiara Poggi e il suo assassino»

Secondo ilmattino.it: Il giallo di Garlasco continua a far discutere. Nelle carte che riguardano l'omicidio si fa riferimento a un testimone di un «evento sconosciuto agli inquirenti», un ...

Garlasco, chi è il nuovo testimone che ha sentito un litigio tra Chiara Poggi e il killer. Il verbale dello 007 che ha pedinato Sempio

Scrive leggo.it: Il delitto di Garlasco regala sempre sorprese, ma chi sarebbe il nuovo testimone che avrebbe sentito un litigio poco prima dell'uccisione di Chiara Poggi? Nelle carte che ...