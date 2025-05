Omicidio Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed morto a Milano il 13enne accoltellato in viale Vittorio Veneto

Un tragico epilogo che scuote Milano: Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, solo 13 anni, perde la vita dopo un'aggressione brutale. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città e sul fenomeno dello spaccio tra i giovanissimi. Un'occasione per riflettere su come proteggere i più vulnerabili e prevenire simili tragedie. È tempo di agire per un futuro migliore, perché ogni vita conta.

Il ragazzino di 13 anni accoltellato da un pusher a Milano è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale.

Si legge su virgilio.it: Il ragazzino di 13 anni accoltellato da un pusher a Milano è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale: cambiano l'accuse per l'aggressore ...

È morto il 13enne accoltellato due settimane fa in Porta Venezia: l’aggressore accusato di omicidio volontario

Lo riporta ilgiorno.it: La vicenda risale allo scorso 16 maggio, in viale Vittorio Veneto a Milano. Il ragazzino era ricoverato all’ospedale Fatebenfratelli. Il pusher cubano di 27 anni si trova in carcere a San Vittore ...