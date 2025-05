Omicidio a San Pietro di Caridà Vallelunga ucciso a pallettoni | caccia ai killer incappucciati

Un nuovo dramma scuote San Pietro di Caridà: Michele Vallelunga, solo 27 anni, è stato ucciso in un agguato letale. L'episodio solleva interrogativi inquietanti su una spirale di violenza che sembra non fermarsi mai. Con l’aumento di fatti simili, la questione della sicurezza nelle piccole comunità diventa sempre più urgente. Chi si nasconde dietro questi atti efferati? La caccia ai killer è appena iniziata e il clima di paura non accenna a placarsi.

Un agguato brutale, eseguito con precisione militare. Due uomini armati e mascherati, nascosti dietro una siepe, hanno aperto il fuoco con fucili caricati a pallettoni, uccidendo sul colpo Michele Vallelunga, operaio di 27 anni. È l’ennesimo delitto che insanguina la zona di confine tra Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Omicidio a San Pietro di Caridà, Vallelunga ucciso a pallettoni: caccia ai killer incappucciati

