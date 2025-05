Omicidi irrisolti e pedofili tutte le ricerche di Chiara Poggi I periti | “Ora hanno un significato diverso”

Un mistero riemerge dal passato: i periti informatici Daniele Occhetti e Roberto Porta rivelano che le ricerche di Chiara Poggi su quella chiavetta USB ora assumono un significato del tutto nuovo. In un contesto di crescente attenzione sui casi di omicidi irrisolti, la veritĂ potrebbe celarsi in dettagli inaspettati. Scopri come questi elementi potrebbero riscrivere la storia e dare voce a chi non l'ha avuta.

A Fanpage.it Daniele Occhetti e Roberto Porta, i due periti informatici incaricati dal gup che in primo grado assolse Alberto Stasi (poi invece condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco), spiegano cosa avevano trovato sulla usb di Chiara Poggi: "Adesso potrebbe avere un significato diverso". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidi irrisolti e pedofili, tutte le ricerche di Chiara Poggi. I periti: “Ora hanno un significato diverso”

Cerca Video su questo argomento: Omicidi Irrisolti Pedofili Tutte Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caccia a un movente nella chiavetta Usb: la procura ora indaga sui file di Chiara Poggi; Pedofili e abusi nella chiesa, cosa cercava Chiara Poggi sul Pc prima di essere uccisa a Garlasco; PerchĂ© la nuova pista su Garlasco punta al santuario della Madonna della Bozzola; Garlasco, la nuova ipotesi sull’impronta 33 e il mistero di Chiara lungo 18 anni: “Sempio non scese le scale”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Omicidi irrisolti e pedofili, tutte le ricerche di Chiara Poggi. I periti: “Ora hanno un significato diverso”

Lo riporta fanpage.it: A Fanpage.it Daniele Occhetti e Roberto Porta, i due periti informatici incaricati dal gup che in primo grado assolse Alberto Stasi (poi invece condannato ...

I file nel pc di Chiara Poggi: articoli su pedofili, anoressia, delitti irrisolti. E il video intimo con Alberto. C’entrano con il delitto?

Da ilgiorno.it: Tracce del materiale consultato dalla giovane uccisa a Garlasco due mesi prima dell’omicidio potrebbero aprire nuovi scenari sul movente dell’omicidio. Il fratello della vittima seppe del filmato a co ...

“Pedofili e abusi nella chiesa”, cosa cercava Chiara Poggi sul Pc prima di essere uccisa a Garlasco

Riporta fanpage.it: Chiara Poggi aveva cercato sul proprio computer e si era salvata documenti sulla pedofilia e sulle vittime di preti pedofili nella chiesta ...