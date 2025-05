Omaggio a Chet Baker al Miles Davis jazz club risuonano i brani più iconici del maestro del cool jazz

Al Miles Davis Jazz Club, un omaggio imperdibile a Chet Baker risuona nell’aria, riportandoci alle radici del cool jazz. Un viaggio tra note malinconiche e lirismo senza tempo, dove Benny Amoroso guiderà il pubblico in un'esperienza indimenticabile. In un momento in cui la musica può offrirci conforto e riflessione, non perdere l’occasione di lasciarti avvolgere dalla magia di Baker. La nostalgia del jazz è più viva che mai!

Una serata speciale dedicata alla poesia malinconica e al fascino senza tempo di Chet Baker, il leggendario trombettista e cantante che ha segnato la storia del jazz con la sua voce sussurrata e il suo fraseggio struggente. A guidare questo emozionante viaggio musicale sarà Benny Amoroso.

