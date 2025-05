Oltre 800 studenti protagonisti de Il Barbiere di Siviglia | la nuova produzione d' opera a misura di bambino con Europa InCanto

Oltre 800 studenti hanno vissuto un'esperienza unica al Teatro Pergolesi di Jesi, immersi nell'eleganza e nella comicità de "Il barbiere di Siviglia". Questa produzione, progettata per i più giovani da Europa Incanto, segna un trend crescente: l'educazione musicale come strumento di crescita culturale. Afferrare l’arte fin da piccoli non solo stimola la creatività, ma crea anche una nuova generazione di appassionati. Scopri come il teatro può trasformare le menti e i cuori!

JESI - Circa 800 alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado hanno preso parte al Teatro Pergolesi di Jesi ad una entusiasmante progetto di educazione musicale, nel nome della più amata tra le opere buffe di Giachino Rossini. "Il barbiere di Siviglia". Sono stati tre giorni full time di.

