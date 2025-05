Oltre 170 ospiti alla festa di fine stagione degli arbitri | Non solo sport ma anche un presidio educativo

Oltre 170 invitati, uniti non solo per celebrare la fine della stagione sportiva, ma anche per rafforzare un messaggio educativo fondamentale: il rispetto e la formazione. La festa degli arbitri di Forlì, tenutasi al Grand Hotel Castrocaro, si inserisce in un trend più ampio che promuove l'importanza dell'arbitraggio come valore formativo nella società . Un evento che sottolinea l'importanza di educare le nuove generazioni al fair play e alla responsabilità !

Il Grand Hotel Castrocaro ha ospitato martedì la tradizionale festa degli arbitri di Forlì. Un appuntamento ormai consolidato quello della sezione 'Mauro e Marcello Greggi', che ha riunito oltre 170 partecipanti tra associati, dirigenti arbitrali, ospiti istituzionali e rappresentanti delle.

