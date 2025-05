Oltre 150 kg di prodotti scaduti e gravi carenze igienico sanitarie | chiuso un negozio per bambini a Salerno

Scandalo a Salerno: un negozio per bambini chiuso dopo il ritrovamento di oltre 150 kg di prodotti scaduti e gravi carenze igienico-sanitarie. Un campanello d'allarme in un contesto crescente di attenzione verso la sicurezza alimentare e la salute dei più piccoli. Le autorità non si fermano: è fondamentale garantire ambienti sicuri per i nostri bambini. Rimanere vigili è un dovere di tutti!

In azione, ieri, il personale del Nucleo di Polizia Annonaria, del Comando della Polizia Municipale di Salerno, coordinati dal Comandante Col. Rosario Battipaglia, insieme al personale dell'Asl, a seguito di segnalazioni pervenute per carenze igienico sanitarie. E' stato effettuato un sopralluogo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Oltre 150 kg di prodotti scaduti e gravi carenze igienico sanitarie: chiuso un negozio per bambini a Salerno

