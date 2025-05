Olimpiabili a Cingoli sport per tutti

Oggi a Cingoli, lo stadio Spivach si trasforma in un palcoscenico di inclusione con l'edizione 2025 di Olimpiabili. Questo evento non è solo una festa dello sport, ma un potente messaggio di integrazione e condivisione tra persone diversamente abili. In un mondo che sta riscoprendo il valore della diversità , Olimpiabili dimostra che lo sport può davvero abbattere le barriere. Scopri come ogni partecipante diventa un campione!

Promuovere l’inclusione e la partecipazione, ma anche l’integrazione e la condivisione tra persone diversamente abili, è lo scopo dell’edizione 2025 di Olimpiabili, la manifestazione socio-ludico-sportiva dedicata alle persone con disabilitĂ , che si svolge oggi dalle 10 a Cingoli, nello stadio Spivach, per l’organizzazione di Cooss Marche Onlus in collaborazione con l’Asp-Ambito 9. Patrocinante la Regione Marche, Olimpiabili si propone come "giochi senza barriere", coi supporti di associazioni locali e di vari sponsor. In particolare, l’amministrazione comunale si è attivata con entusiasmo per riportare a Cingoli la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Olimpiabili, a Cingoli sport per tutti

Cerca Video su questo argomento: Olimpiabili Cingoli Sport Tutti Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

A Cingoli tornano le Olimpiabili: Lo sport favorisce l'inclusione; Sport / Il 30 maggio allo Spivach di Cingoli l'edizione 2025 delle Olimpiabili, i giochi senza barriere; Torna a Cingoli l’edizione 2025 delle Olimpiabili. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Jesi, la carica dei cento atleti per le Olimpiabili

Da ilrestodelcarlino.it: Perché “lo sport può essere una esperienza universale, cioè accessibile a tutti, se organizzata per le possibilità di tutti” ricordano gli organizzatori. Olimpiabili è occasione di ...