Un epilogo inaspettato per l'Olimpia Castello, che dopo aver festeggiato la salvezza in B Interregionale, deve dire addio al coach Mauro Zappi. Una decisione che segna un cambio di rotta, riflettendo un trend sempre più diffuso nel mondo dello sport: la ricerca di nuove strategie e visioni. Rimanere fermi non è mai un'opzione. Chi sarà il prossimo a guidare questa squadra verso nuove sfide? La curiosità è tanta!

Si separano sul più bello, a salvezza appena ottenuta, le strade dell’ Olimpia Castello e di coach Mauro Zappi, che non sarà più il capoallenatore per la prossima stagione di B Interregionale. Con lui si chiude una stagione da 12-26 di rendiconto, con il merito di avere mantenuto la categoria a fronte di un cambio di mentalità importante per fronteggiare i tanti infortuni. "Devo innanzitutto ringrazialo – dice il presidente Massimo Ramini – perché è stata un’annata molto difficile, ci sono stati mesi in palestra durante i quali abbiamo lavorato ai minimi termini, come uomini e come tattica: ci sono stati momenti molto frustranti e gli dico grazie perché nella sfortuna, e parliamo di 14 infortuni totali, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Castello e coach Zappi si separano dopo la salvezza in B Interregionale

Olimpia Castello conquista una vittoria fondamentale nel playout interregionale, superando Palestrina 100-90.

