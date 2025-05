Ok al Rendiconto 2024 | L' Ente sta ripianando i debiti del passato

Curti segna un passo importante verso il risanamento: il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024, un documento chiave per la trasparenza e la gestione finanziaria. Con il sindaco Antonio Raiano soddisfatto, emerge un impegno concreto nel ripianare i debiti del passato. Questo è un trend comune tra i comuni italiani, sempre più focalizzati sulla sostenibilità economica. Una nuova era per Curti è all'orizzonte!

Questa mattina (30 maggio) il Consiglio Comunale di Curti ha approvato il rendiconto 2024, il documento che chiude e rappresenta la gestione amministrativa dell'Ente per l'anno scorso. Soddisfatto il sindaco Antonio Raiano: "Un rendiconto che ci rende orgogliosi del lavoro svolto in questi 9.

Consiglio comunale: approvato il rendiconto 2024. Illustrate le strategie di riorganizzazione e sviluppo del territorio

Il consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò, riunitosi martedì 13 maggio, ha approvato il rendiconto 2024, presentando al contempo strategie di riorganizzazione e sviluppo del territorio.

Ok in Commissione Bilancio al Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024. Falcomatà: «Un ente solido che fa fronte senza incidere sullo sforamento dei parametri di legge»

Reggio, ok in Commissione Bilancio al rendiconto della gestione per l’esercizio 2024

Reggio. Commissione Bilancio, ok al Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024

