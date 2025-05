Ogni maledetta domenica | la storia vera dietro il film

"Ogni maledetta domenica", il capolavoro di Oliver Stone, non è solo un film, ma un'immersione nell'anima del football americano. I Miami Sharks incarnano la lotta per la redenzione e l'importanza della squadra, ma dietro le quinte c'è una storia vera che rivela le sfide e le pressioni del mondo sportivo. Un racconto che risuona oggi, in un'epoca in cui la resilienza e la determinazione sono più importanti che mai. Non perdetevi questi aneddoti avvin

Ogni maledetta domenica è l’epico film sportivo del 1999 diretto da Oliver Stone (regista di film come Platoon, Wall Street, Nato il quattro luglio o il più recente Snowden ), che racconta la storia della squadra di football americano Miami Sharks nel suo percorso per riconquistare la gloria perduta. Ad allenare la squadra è Tony D’Amato, un allenatore veterano stanco del mondo, il cui atteggiamento ribelle gli è costato la fiducia del giovane proprietario della squadra. Il film segue dunque la squadra nella sua corsa verùso i playoff dell’Associated Football Franchises of America, con un cast stellare che vede protagonisti Al Pacino, Jamie Foxx e Cameron Diaz. 🔗 Leggi su Cinefilos.it © Cinefilos.it - Ogni maledetta domenica: la storia vera dietro il film

