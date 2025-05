Oggi riapre il sottopasso in via Cervese

Oggi è un giorno di festa per Villa Chiaviche: riapre il sottopasso di via Cervese! Un respiro di sollievo per residenti e automobilisti, stanchi di una viabilità complicata. La conclusione dei lavori Hera segna un passo verso una mobilità più fluida e sostenibile in un contesto urbano che punta all'innovazione. Non perdere l'occasione di esplorare nuove strade!

Entro il tardo pomeriggio di oggi il sottopasso autostradale di Villa Chiaviche, all'intersezione con via Calcinaro e via San Giorgio, verrà riaperto al traffico. Una buona notizia anche per residenti e automobilisti, messi a dura prova dal cambio della viabilità. Stanno quindi terminando i lavori Hera di posa delle nuove tubazioni gas e acqua, mentre eventuali interventi di rispristino e smantellamento del cantiere saranno eseguiti senza interferire con la viabilità. Il cantiere complessivo è finalizzato all'ottimizzazione delle reti gas e acqua cittadine. In particolare, sono state posate realizzate tre nuove condotte per una lunghezza complessiva di 300 metri.

“Sottopasso di Cospea, oggi possiamo dire che l’incubo dei residenti sta per finire”

Oggi, il sogno dei residenti di Cospea di un nuovo sottopasso sembra ormai realtà. Il comitato di quartiere Cospea Alta accoglie con entusiasmo l'apertura del cantiere, ringraziando il sindaco Stefano Bandecchi.

