Oggi ha riaperto al pubblico secondo la tipologia Polis l’ufficio postale di Castelfranco di Sopra

Grande novità per i cittadini di Castelfranco di Sopra: l’ufficio postale riapre oggi in versione "Polis", un passo avanti verso l’innovazione dei servizi pubblici. Questo non è solo un restyling, ma parte di un trend crescente che mira a rendere i servizi più accessibili e funzionali. Presto, i residenti potranno usufruire di una vasta gamma di servizi della Pubblica Amministrazione, tutto sotto lo stesso tetto. Venite a scoprire la nuova era del servizio postale!

Arezzo, 30 maggio 2025 – Poste italiane informa che oggi 30 maggio ha riaperto al pubblico secondo la tipologia "Polis" l'ufficio postale di Castelfranco di Sopra. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi.

