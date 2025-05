Oggi 30 maggio è Santa Giovanna d’Arco | la Pulzella d’Orleans che offrì la vita per Dio

Oggi, 30 maggio, celebriamo Santa Giovanna d'Arco, la "pulzella d'Orleans", simbolo di coraggio e fede. La sua storia continua a ispirare generazioni nella lotta per ciò in cui crediamo. In un'epoca in cui il coraggio morale è più che mai necessario, riflettiamo sul suo esempio: Giovanna non ha avuto paura di seguire la sua vocazione, sfidando le avversità. La sua determinazione ci ricorda che ogni battaglia può portare a una grande vittoria.

Definita la “pulzella d’Orleans”, santa Giovanna d’Arco fu una giovane combattente animata dal coraggio della fede che non esitò a lottare per affermare il primato di Dio. Dotata di doni mistici, santa Giovanna d’Arco, che si ricorda oggi 30 maggio, seguendo delle locuzioni interiori ha combattuto e guidato l’esercito per la liberazione della Francia. Affermare. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 30 maggio è Santa Giovanna d’Arco: la Pulzella d’Orleans che offrì la vita per Dio

Segnala lalucedimaria.it: Nota come la "pulzella d'Orleans", santa Giovanna d'Arco fu giovane e coraggiosa nel combattere per il Signore fino alla morte sul rogo.

Secondo ilsussidiario.net: Il 30 maggio si celebra Santa Giovanna d'Arco, Patrona di Francia e personaggio storico e mitico che ha ispirato intere generazioni.

corrieredellumbria.it scrive: Il santo del giorno: dal rogo di Rouen all’altare dei santi, contro poteri e dogmi. Così cambiò il destino di un regno e l’idea stessa di santità ...